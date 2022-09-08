儘管民俗月期間房市交易相對冷清，台灣連鎖家具廠詩肯(6195)8月合併營收1.69億元，月減14.07%，但年增11.17%，詩肯表示，第3季營運可望淡季不淡之外，第4季進入消費旺季，營運成長可期，下半年可望超越上半年。

詩肯8月營收較7月減少14.07%，主要是民俗月期間房市交易相對冷清，但去年與今年民俗月落點大致相同，8月營收仍較去年同月成長逾1成，且台灣與新加坡NOVA同步成長，顯示在消費市場上幾乎已經完全擺脫疫情陰影，不過，台灣房市今年自第2季開始，受到升息、通膨、疫情、打房等因素，交易量下滑，前8月合併營收16.14億元，年增11.44%，續創歷年同期新高。

截至7月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家和詩肯睡眠精品3品牌全台分別有79、46、2店，合計達127店。

詩肯表示，第二季於新竹湳雅大潤發展出量販型門市，並進駐高雄岡山的北高雄首間百貨商城「岡山樂購站前廣場」後，商場複合店的表現較預期更好，今年仍將持續異業合作的展店腳步。

隨著美國9月可能再度升息，央行可能也會跟進、疫情可能再出現反覆，且台灣年底將有縣市長選舉等因素，市場對房市後勢看待仍充滿不確定性，但詩肯表示，從銷售表現觀察，房市交易量減少，業績仍成長，也反映市場上的自住、添購家具需求並未受影響，還能維持相當穩定的成長動能，加上經過調整後，第2季起的獲利表現回歸正軌，除第3季可望淡季不淡之外，進入第4季消費旺季，下半年營運可望超越上半年，全年業績成長可期。