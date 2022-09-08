資訊服務廠商陸續公布營收，精誠(6214)8月營收28.18億元，年增0.61％；前8月累計營收為210.81億元，年增8.07％。緯軟(4953)8月營收為6.99億元，月增3.3％，年增33.3％，連續三個月改寫單月歷史新高；前8月營收為51.55億元，年增32.6％，續創歷年同期新高。

精誠指出，8月營收主要貢獻來自於精誠持續發揮5A跨界軟體能力，於金融業、醫療業等皆有大型專案認列；積極發展雲服務，尤以SaaS訂閱服務更為顯著、因雲服務而帶動的資安需求，皆對營收成長有正面貢獻。另外，併購台灣資服以及其他轉投資的綜效也有所展現，整體營收表現符合預期目標。

緯軟在核心客戶的成長挹注下，營運動能持續，第三季營收有望再創新高，下半年表現可望優於上半年，大陸仍是主要成長地區；獲利方面，預期毛利率將保持穩定，維持全年營收及獲利雙成長目標不變。

興櫃部分，虎門科技(6791)8月營收0.47億元，年增24.28％；累計前8月營收3.23億元，年增29.31％，主要8月來自電子、航太產業客戶大型專案完成驗收。虎門表示，工業產品升級、複雜化，客戶需要的解決方案增加，此外，產業新興應用也衍生新的需求，又在CAE市場既有的成長基礎上，增添加乘的成長動能。

程曦資訊-新(6898)8月營收為0.83億元，年增16.09％，主要受惠公部門專案訂單挹注；累計前8月營收6.75億元，創歷年同期新高，年成長40.92％，主要受公司數位客戶關係管理（DCRM）服務持續增長所帶動。公司經常性服務收入逐步成長，過去3年公司數位客戶關係管理服務的年複合成長率超過10％，加上今年公司接獲多項防疫相關專案合約訂單，以目前在手合約來看，今年整體合併營收與獲利均可望再創佳績。