中信兄弟疫情再起，除了自行透過IG限時動態公布確診的王牌投手德保拉外，另新增投手蔡齊哲、李吳永勤、捕手陳家駒確診，近6日累積7人確診。

兄弟3日先傳出投手陳柏豪確診，從二軍拉上黃恩賜，6日再新增內野手黃韋盛、外野手李聖裕，遞補球員為陳偉漢、宋晟睿今天再公告2日內增加4名球員確診。

新增確診人員分別是9月7日德保拉、蔡齊哲，9月8日陳家駒、李吳永勤，遞補人員為魏碩成、王凱程、江忠城，還有一個遞補名額尚未確認。