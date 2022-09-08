「賽車教父」廖老大昨（7日）晚上開直播，與館長（陳之漢）隔空交戰，引爆網路熱議。廖老大曾公開各階級員工的薪資，光業務就6萬起跳；不過近日被網友爆料廖老大公司有12點規定，直呼：「當兵都比較好」。

廖老大曾在臉書直播揭密旗下員工的薪水，經理等級11萬起跳、課長8萬起跳、主任7-9萬、組長5-7萬、業務6萬起跳，而最基層的行政人員，每日上班10.5小時，起薪也有3萬9，以上都不包含年終等獎金，整體看起來還算優渥。

有網友上網搜尋廖老大公司求職面試心得，一看驚呆了，在論壇《巴哈姆特》列出12點內部規定供大家參考。

1. 上班時間早8晚8，1200-1300&1700-1730休息。

2. 每個月有一個周四的1700-1730休息時間要大掃除。

3. 上班時不能用手機。

4. 沒有特休，特休拿去員工旅遊。

5. 臨時請假扣全勤2K。

6. 業績未達標扣錢。

7. 簽約制度的僱傭關係，簽一年年終1200元、簽三年給一個月，提早離職違約要賠錢。

8. 薪水每個月差不多34,000-37,000

9. 業務通勤補助油錢2/3，etag無補助。

10. 半天只能上一次廁所。

11. 禁帶外食。

12. 午餐晚餐公司訂餐，每月扣2,400，超過自付。

許多網友看完，紛紛吐槽：「當兵喔」、「還簽約咧，當兵還能1985三餐打，打到改善為止；工廠是把你打到改善為止」、「一天上班10.5小時，一個月22天來算，月薪37k=時薪160，那幹嘛不去超商打工算了」、「果然是台灣老闆」；也有網友提出不同的見解：「傳產不意外，有些公司再綁一個責任制，加班不用給錢」、「他有給特休啊，挪去員工旅遊用，感覺有高人指點」「這就是所謂的勞資協商簽了」。