桃園早年規畫興建石門水庫，水庫淹沒區範圍內的部落、聚落紛紛被迫遷移，其中卡拉社部落的泰雅族人更是3遷至不同地區，顛沛流離。市議員王仙蓮指出，依石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫，設籍復興區的民眾每人每年可領5000元生活補助金，但早已散居各地的卡拉社部落族人卻無法申請，盼市府落實公平正義。對此市長鄭文燦回應，已成立專案小組與北水局聯繫，正在查核族人身分，評估是否有納入的可行性。

市府早年為興建石門水庫，要求淹沒區範圍內的部落、聚落遷移，只要設籍復興區的民眾可領到由石門水庫回饋金發放的生活補助金，今年每人每年有5000元。卡拉社部落族人被迫歷經3次遷徙，從石秀坪到大溪中庄新村，遇上颱風房屋遭摧毀，後再遷移到觀音大潭新村，卻又遇上高銀化工排放含鎘廢水，農地受汙染，最終散居各地，散居各地的族人卻無法申請。

「盼市府落實真正的公平正義！」王仙蓮說，為建置石門水庫，卡拉社部落族人犧牲土地，相信政府會協助安置，卻落得顛沛流離、散居各地，現設籍復興區的人約有1萬2千多人都能獲得補助，但卡拉社部落族人有46戶，第1至第3代有386人散落都會區，其中僅有約100人回到原鄉，希望市府能納入發放生活補助金，或回饋原鄉土地，讓族人有機會重返家鄉。

鄭文燦坦言，興建石門水庫導致卡拉社部落被遺忘甚至消失，現已透過溯源的方式重新組織卡拉社部落協會，近年來投入8、900萬元協助辦理活動、出版紀錄片、影像及論壇。我贊成將卡拉社部落族人納入發放生活補助金，已成立專案小組與北水局聯絡，正在查核族人身分，評估是否可以納入。

復興區公所解釋，目前能確切掌握的卡拉社部落族人為當年遷至大潭新村的46戶，將以46戶為母體擴散追蹤、進行背景調查，要確定是因為興建石門水庫、被迫遷移導致權益受損才能納入。另談及每人每年5000元的生活補助金，則可用於有線電視、水費、電費、健保費等使用。