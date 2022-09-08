北市一起行車糾紛，男子遭開槍「鼠蹊部中彈」，還下車拍打對方車輛理論。

6日晚間9時許，台北市大同區發生一起槍擊事件，30多歲陳姓男子與妻子用餐後，因酒後不開車，便將車子交給妻子駕駛，但妻子因前方轎車緊連車頭，「按喇叭」示意要求移車，2車便發生行車糾紛，對方車輛在重慶北路3段與酒泉街口將陳男妻子車輛攔下，該車副駕駛並搖下車窗對著陳男開槍，造成陳男「鼠蹊部中彈」；開槍影片也曝光了！

從影片可見，2車從大龍街與酒泉街口，追逐女駕駛車輛到重慶北路3段與酒泉街口，女駕駛欲右轉，等待前方公車先行右轉，發生行車糾紛車輛，便切入擋在女駕駛車前，但該車輛副駕駛竟拿出槍枝對著女駕駛車輛副駕駛座開槍，造成女駕駛副駕駛座男子「鼠蹊部中彈」，中彈的男子還下車拍打對方車子企圖理論，最後讓對方車輛闖紅燈逃跑。

北市一起行車糾紛，男子遭開槍「鼠蹊部中彈」，還下車拍打對方車輛理論。（翻攝影片）

回顧事件發生，30多歲陳姓男子與妻子在酒泉街用餐，由於陳男喝酒，將車子交給妻子駕駛，但因前方轎車緊連車頭，按喇叭示意要求移車，不料對方車上男子非但不理會，更在陳男駛離後追上前，還故意在路中緊急煞車，引發陳男不滿，兩人在重慶北路3段下車理論，爆發口角。

對方男子竟從車上拿出改造槍枝，近距離開1槍，子彈並未穿透大腿，彈頭卡在皮膚，隨即逃逸，警方根據車牌號碼追查，發現車主與朋友前往宜蘭，現正追查當中。

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