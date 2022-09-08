亨泰光（6747）受惠暑假OK鏡（角膜塑型鏡）旺季到來，台灣與中國大陸地區出貨量大幅提升；帶動8月合併營收以8,643萬元，創下歷史新高，交出月增25.14％、年增19.01％佳績。由於目前訂單能見度高，內部預估今年整體OK鏡銷售額可望較去年成長兩成以上。

隨著學童近視比例提高，加上全球角膜塑型鏡滲透率尚低，市場需求強勁，亨泰光為因應台灣與大陸訂單快速成長，第二條全自動化產線將於第四季加入生產行列，今年底整體產能可望增加至45萬片，明年總產能可望再增加五成，整體營運成長動能樂觀。

營運表現眼的亨泰光，上半年EPS達6.14元，前八月營收5.25億元，創歷年同期新高，年成長21.52％。

亨泰光表示，受惠暑假OK鏡驗配旺季，許多家長安排學童進行視力檢查、讓學童適應OK鏡配戴及近視防控治療，8月份台灣OK鏡銷售年增率達四成八，中國大陸則因上海地區部分交通受限影響出貨進度，預計9月份恢復正常出貨節奏，第三季銷售成長動能可期。

根據Contact Lens and Anterior Eye研究報告調查顯示，全球角膜塑型鏡滲透率尚低，以學童近視比例較高的亞太地區為主要市場，推估目前滲透率最高的三個地區包括：香港、台灣及中國大陸，但滲透率均為個位數，因此，在潛在市場商機雄厚中，亨泰光將成大贏家。

為搶攻市佔率，亨泰光已完成大陸地區中階與高階的OK鏡經銷通路布局，近期將開始進軍平價OK鏡市場，進一步擴大中國大陸OK鏡市場通路布局。