曾連續以賀歲國片《雞排英雄》、 《大稻埕》締造破億票房的葉天倫導演，打造「豪門鬥智」結合「溫馨親情」的賀歲片《詐團圓》，有如台灣版《瘋狂亞洲富豪》遇上《信用詐欺師》與《孤味》，今（8日）宣布正式定檔1月20日賀歲檔，為台灣賀歲檔電影注入全新氣象，葉天倫說：「我們獻上第3部賀歲作品，希望能讓觀眾喜歡又感動，大家開心過一個好年。」

《詐團圓》陣容堅強，聚集來自各領域的高人氣演員，包括《孤味》金馬影后陳淑芳、《犀利人妻》破億票房女星隋棠、《刻在你心底的名字》破億票房男星陳昊森、《木曜4超玩》最強熟齡網紅邰智源、入圍金鐘最佳女配角《華燈初上》謝瓊煖、嘻哈歌手屁孩（林政融）、金鐘怪物新人盧以恩、《植劇場》實力派女星林子熙、《一把青》男星藍鈞天、金鐘提名《刺蝟男孩》男星鍾承翰等，首度搭檔的台味票房組合新鮮度爆表。

2位女主角對於此次出演賀歲片都十分興奮，隋棠表示：「第一次拍賀歲片是跟葉天倫導演合作《大稻埕》，第二次拍賀歲片又蠻有緣再度跟天倫導演合作喜劇《詐團圓》，希望繼續帶給大家歡樂。」陳淑芳對醞釀拍攝多時完工很有感，還表示一定要號召家鄉的好姊妹們看電影，「好開心。來，我請妳們看電影，看哪一部？看《詐團圓》啦！」

陳昊森首次拍賀歲電影，「我完全沒有（賀歲電影）經驗，但我相信《詐團圓》是非常適合闔家觀賞的電影，裡面有非常多設計跟機關，等大家到戲院看的時候去發掘，希望大家多多支持《詐團圓》。」邰智源是眾演員們公認的開心果，他大玩諧音哏笑說：「《詐團圓》一波三折最後『好事多磨』，放心，《詐團圓》最後一定『蹦BOOM』！會EXPLORE『詐』 開來！裡面的餡可厲害了，大家等著看了就知道。絕對是賀歲的開心果。」