錯過中秋出遊，年底還有機會！旅遊業者看好年底還有國慶日、聖誕節、跨年元旦假期可以規劃出遊，KKday宣布即日起至年底的「高鐵假期」套裝行程，獨家卡友可再享8折，另有加碼抽饗食天堂假日晚餐券。Klook則推出9月底前預訂「高鐵國旅聯票Xpark方案」，可享高鐵車票75折起優惠。

看好至年底國旅市場持續發燒，KKday「高鐵假期」套裝行程再加碼，精選全台飯店、租車、遊程搭配高鐵來回票優惠，獨家卡友最低再8折，並加碼抽獎活動，即日起至10月31日，凡訂購高鐵假期就有機會抽中饗食天堂吃到飽假日晚餐餐券乙張，限量100個名額。

KKday高鐵國旅聯票將於9月13日上線，凡預訂熱門景點門票、體驗，享加購全時段最低75折高鐵優惠，邀民眾加快腳步規劃下半年連假出遊。

KKday表示，下半年首選去高雄，獨家與高雄DigiWave展覽聯合企劃「1元高雄旅行包」，9月8日至10月10日只要1元下單就有機會抽中市價近2萬元的「高雄洲際酒店」豪華經典房1晚。

歡慶Xpark來台2周年，Klook則於8月推出「Xpark來了」活動，現在迎來9月，Klook加碼祭出「高鐵國旅聯票Xpark方案」，不論是購買單程或往返的高鐵國旅聯票，只要起迄點之一為高鐵桃園站，即可直接加購Xpark單人門票。9月底前預訂「高鐵國旅聯票Xpark方案」享高鐵車票75折起優惠，最高立省670元。

Klook上架的COZZI Blu和逸飯店‧桃園館與Xpark頂級夜宿行程「Blu Night宿海奇遇」方案，特殊的海洋生物造型搭配頂級充氣床鋪，兼具隱私與舒適度，參加夜宿的旅客可以在高達4層樓高的透明觀景窗入睡，就像沈浸在海洋世界中療癒，還能近距離觀賞多種娛樂與特殊的海底地形，1泊3食的方案含晚餐、宵夜及隔日早餐。

Klook表示，即日起在Klook上預訂Xpark，不論是成人或兒童的單人門票或是Klook獨家聯票，就有機會獲得萬元日本旅遊金，年底前預訂完畢即可，除了特定商品外，日本熱門景點體驗或交通票券通通都可折抵。Klook也將抽出Xpark的1年份暢遊券，1個月1次，連續12個月，每月都能來Xpark感受海洋的療癒感。