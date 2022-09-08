EDWIN與FILA聯名打造一連串配件，包含托特包、帽款等。（FILA提供）

牛仔褲不只要求彈力強、透氣佳，也搭復古浪潮搶攻今年秋冬穿搭趨勢。日本丹寧品牌EDWIN攜手運動休閒品牌FILA推出聯名系列，以「復古膠囊」為概念，將丹寧機能結合街頭運動，打造彰顯活力能量的丹寧休閒風。

EDWIN與FILA合作將W.N.R（白、藍、紅）標準配色翻玩創新，滿版、撞色等經典版型承襲FILA的復古時尚和EDWIN的丹寧工藝，品牌名稱由英文單字DENIM字母變化排列而成。此次聯名作以「復古膠囊」為設計核心，以丹寧貫穿褲款、筒帽與托特包款配件，作為本番焦點的聯名褲款，採用最新雷射技術，將品牌廠徽袋花MONOGRAM烙印在前袋上方；材質則選用EDWIN經典ICON圓織丹寧，具有360度全方位超高彈力，在寬版工裝版型之下，不僅呼應流行潮流，也具極佳回彈力，完整支撐與包覆人體肌群，褲管收窄顯現俐落線條，降低含水率的特殊機能紗線，穿著的乾爽體感狠甩一般牛仔褲，9日開始發售。

另EDWIN也推全新褲款，嚴選以高端丹寧面料聞名的日本百年丹寧織布廠－KAIHARA，歷經多年測試保留原始丹寧粗曠的野性面貌，強調具備高強度的縱向彈力，無論如何拉扯都可迅速復原，EDWIN 怪物彈系列預計30日上市。