國民黨副主席夏立言日前訪陸，引發爭議。台北市議員許淑華今下午在議會總質詢時詢問，夏立言在中共軍演時訪中是不是錯誤的決定，台北市長柯文哲說，戰爭要有戰略目的，要講清楚，他批評國民黨主席朱立倫接受德國之聲訪問時講不清楚，「政治要有論述，要清楚你要幹什麼。」

許淑華問柯，夏立言這次去訪中對台灣有什麼好處？柯文哲說，夏應該是去募款，不然去幹什麼。許再問，這個時間去適當嗎？柯文哲表示，募款也不用特別跑去募款，幹什麼，奇怪！

許淑華問，夏的政治動作只是要募款，還是朱立倫想選2024總統，因此要跟中國保持一定互動關係？柯文哲先是笑說，不要叫他評論朱立倫，但接著又酸，他在美國講一套、派夏立言去中國又講一套，何必呢？這邊也扣分、那邊也扣分，乾脆通通不要做好了。

許淑華再問，朱立倫會不會想選2024總統，柯文哲秒答「一定會」，至於朱立倫跟新北市長侯友宜誰比較有機會代表國民黨選總統？柯文哲苦笑說，「你不要害我，妳還是叫我閉嘴好了，我寧可你叫我閉嘴，不要回答。」

被問到台灣跟中國緊張關係是政府的錯嗎？柯文哲認為，這是個難題，很客觀的講，中共總書記習近平要負最大責任，大國可以影響小國，小國比較難影響大國，所以大國要做好。

許淑華認為共機擾台武力恫嚇，就應該嚴厲譴責，柯文哲也認同稱，早就應該講清楚，他一開始就主張無人機再來就打下來，要表明態度。而台灣政府現在做的是對的嗎？柯文哲說，動作還是要明確，無人機擾台一定要表明態度，「再來就把你打下來」。

許淑華表示，柯文哲一直說要選2024總統，若當總統兩岸論述是什麼？柯文哲先是推說，問市長題目，不要問總統題目，等12月25日以後再問他，這3個月可以做很多事情，坦言「它就是難題，我也知道。」

柯文哲強調，其實重點並不是中國論述，重點是台灣論述，台灣還是一個主體性，以台灣為名，以民眾為本，要備戰能戰才能夠避戰，像是萬安演習就是很大問題，整個國家對戰爭準備太差，這樣不行。

許淑華說，台灣跟中國之間未來關係的論述什麼，什麼樣的模式？柯文哲嘆氣說，「唉！不要在這裡討論這個東西」，其實中美才是重要題目，「我們是在中美架構之下的台灣問題，哪有真的有兩岸問題，兩岸問題是指太平洋兩岸，不是台灣海峽兩岸。」

許淑華批評，柯文哲要備戰總統，兩岸論述沒有辦法想清楚，民眾會有很大質疑，建議柯文哲不要閃爍其詞，不要沒有態度立場、不要隨波逐流，更不要讓人覺得柯文哲在舔共、親共。