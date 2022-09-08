藍營開鍘！針對苗栗縣議長鍾東錦、國民黨中央委員徐正文、花蓮市長魏嘉賢違紀參選縣長、議員等案，國民黨今(8日)召開考紀會，除魏嘉賢撤銷黨籍，鍾東錦、徐正文則是開除黨籍。

徐正文曾因「武漢包機」事件一炮而紅，並在群組自稱「鋼鐵俠」。徐正文之前在台北市大安文山區的議員初選中落敗，日前更在國民黨全代會中，因提名制度問題和其他黨代表爆發全武行。他在登記截止最後一天決定參選。

2020年2月3日深夜，第一批武漢撤僑專機返台，徐正文當時自稱居中協調返台名單，後來被經辦此次包機事宜的湖北省官方否認。同年2月4日，中央流行疫情指揮中心公布，回台者有1人確診；2月5日，原訂當日第二批返台班機臨時喊卡，國民黨當時強調，徐正文對包機返台事件言行皆為個人行為，與國民黨無關。

徐正文未經過黨部提名投入台北市議員選舉。苗栗縣藍營分裂，鍾東錦堅持參選縣長，槓上國民黨提名人選謝福弘。魏嘉賢年底即將卸任，在黨部辦理登記時他並未登記，但在登記截止前，到縣選委會登記以無黨籍身分參選花蓮第一選區縣議員。