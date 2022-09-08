未來在德國城市街頭，有可能看到近似俄羅斯的坦克在參與演習，那不是俄軍再次攻入柏林，而是德國軍方向澳洲國防公司購買的練兵式無人坦克。

德國聯邦國防軍向澳洲國防公司嘉德科技(Gaardtech)購買了第一批的假想敵坦克，總價值為385,000美元(約1200萬新台幣)，數量大約20多輛，模擬了幾種最常見的俄羅斯裝甲車，包括T-72、T-80和T-90主戰坦克；BMP-3和BMD-4步兵戰車；BTR-70、BTR-80和BTR-90輪式運兵車；和BRDM四輪裝甲車。

真實的T-90主戰坦克。(圖/WIKI)

除了俄系坦克外，還包括中共59式、85式和99式坦克的近似品，該公司還模擬了俄羅斯ZSU-23-4 防空機砲車，與SA-6防空飛彈 。

有趣的是，嘉德科技也有製作俄羅斯下一代主戰坦克T-14「阿塔馬」( Armata Tank)，但公開的信息並不多。

德國近幾年一直傳出軍備廢馳的警告，主戰坦克有超過半數無法擔任戰備，這當然是冷戰結束，局勢和緩所造成。然而在俄羅斯入侵烏克蘭後，德國猛然意識到，和俄羅斯軍隊再次交戰的現實可能性。

GaardTech has deployed the first Robotic Enemy Vehicles to the @Bundeswehr (German Federal Armed Forces) for testing and live fire employment in Germany 🇩🇪



Realistic enemy forces, which stimulate sensor systems and enable the training on smart turrets are a must. pic.twitter.com/ww3ZXm67IS — GaardTech (@GaardTech) August 13, 2022

模擬敵方車輛並不是一個新想法。盟軍在二戰期間，使用充氣橡膠坦克愚弄納粹間諜，美國軍方也用悍馬車外面套上坦克的外殼來模擬蘇式坦克，或是M113運兵車也可以裝扮成敵方坦克。最近的例子是烏克蘭製造了木造海馬斯，誘騙俄羅斯發射高價的飛彈。

嘉德科技製作的敵方坦克機器人則更為專業，它像真正的坦克一樣具有機動性，並且砲塔也能轉動，還以熱電池模擬熱源，使演習者可以感受到在作戰環境中，透過熱顯儀觀查到的目標該是什麼樣的熱源反應。

該公司負責人的說法，這樣一台模擬坦克，其成本是真實坦克的 1/160。而且動力與搖控單元是模組化的，靶車被擊中後，模組化單元可以拆下，再裝配到其他的車殼上使用。除德國以外，澳洲陸軍、美國海軍陸戰隊和英國陸軍也有訂購。