台鋼雄鷹「狀元郎」曾子祐今天展開母校回饋之旅，重返中平國小、新明國中及平鎮高中，分別捐贈現金及物資，並以自身經歷勉勵學弟，學習與低潮共處，無畏挑戰努力堅持下去。

成為職棒選手後，曾子祐十分感謝過去從國小、國中甚至高中時期接受的協助和訓練，因此在擁有更多能力後，期許自己能將手心從向上轉為向下，更懂得回報及付出，於是與母親蔡佩娟相偕回到3所母校，期待能盡一己之力，幫助更多熱愛棒球的學子。

曾子祐捐贈也不馬虎，除了乘載滿滿的心意外，更賦予不同的祝福和含義。先為平鎮高中準備60雙運動鞋，勉勵學弟能追隨學長們的腳步，邁向職業舞台。而將首月月薪捐贈給新明國中，象徵對棒球的「初心」，希望大家能保持熱忱，克服難關勇往直前。最後則為中平國小全隊每位選手送上兩套球衣，期盼自己能成為學弟的榜樣，承擔更多責任，在棒球道路上奮戰不懈。

無論是平鎮高中總教練吳柏宏、新明國中總教練黃湋志或是中平國小總教練李國強，3位栽培曾子祐成長的教練都非常感謝曾子祐給予母校的支援和幫助，並且相信曾子祐可以激勵學弟們，讓他們抱持更明確的目標，創造出更優異表現。

曾子祐說：「以前在平鎮就會有學長捐贈物資，讓我們擁有更完善的訓練資源，所以現在我變成更有能力的學長之後，也想要回饋給學弟，幫助他們在棒球路上成長，希望他們也可以擁有很棒的成就。」