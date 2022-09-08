違紀參選開鍘！國民黨開除鍾東錦、徐正文黨籍 魏嘉賢黨籍撤銷

國民黨籍苗栗縣議長鍾東錦違紀參選苗栗縣長，遭苗栗縣黨部建議撤銷黨籍。國民黨下午召開考紀會，一致決議開除鍾黨籍。此外，違紀參選台北市議員的黨中央委員徐正文也確定遭開除黨籍。今天考紀會所做決議，將送下周三常會確認。

不過今天考紀會中，對違紀參選花蓮縣議員的花蓮市長魏嘉賢，原本花蓮縣黨部建議開除黨籍，但國民黨考紀會最後僅決議撤銷黨籍處分。

國民黨考紀會今共處理20件違紀參選案，其中8人遭開除黨籍，12人遭撤銷黨籍。依據國民黨黨內規範，遭開除黨籍黨員，必須自確定開除日起6年才能申請回復黨籍；遭撤銷黨籍黨員，則要自確定撤銷黨籍日起3年才能申請回復黨籍。

對於鍾東錦案原地方黨部僅建議撤銷黨籍，最後考紀會卻「被加重」做成開除黨籍處分，國民黨考紀會主委李貴敏解釋，包含魏嘉賢黨紀處分案由建議開除黨籍，轉為撤銷黨籍處分，都是因為採一致標準所致。

李貴敏說，今天國民黨考紀會決議，將送下周三中常會確認，只要中常會通過就生效，否則就再退回考紀會議處，中常會不能逕行更動考紀會決議。

國民黨今天考紀會共召開約3小時整，李貴敏解釋，主要在於一開始確認懲處標準過程廣泛討論，也確認各縣市黨部懲處依據與是否補件，最後才展開各案審理，過程中並沒有針對個案過多討論，避免參雜不必要的因素。

至於黨籍苗栗縣長徐耀昌與立委陳超明兩人妻子幫鍾東錦站台，是否需連帶黨紀處分？李貴敏說，考紀處分是針對黨員個人違反黨紀行為做出處分，所以是否處分徐妻與陳妻前提，在於兩人是否是國民黨員。

李貴敏表示，若徐耀昌與陳超明妻子為國民黨黨員，而地方黨部又認定輔選行為已經違反黨紀，並成案做出建議，考紀會就會受理、議處。