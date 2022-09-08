國民黨籍苗栗縣議長鍾東錦脫黨參選下屆苗栗縣長，國民黨考紀會8日下午開會，稍早決議要將鍾東錦開除黨籍。對此，鍾東錦指出，他認為自己仍是國民黨員，黨中央現在只是被一群不理智的人占據，黨籍問題他會向黨中央申訴，同時向法院提出確定中國國民黨員資格存在的法律訴訟，並對惡意抹黑的秘書長黃健庭提告。

鍾東錦表示，他表態參選以來，黨中央從未善待他，秘書長黃健庭更惡意抹黑，把2條罪名掛在他身上，使得他沒有辦法獲得提名，所以他當然要出來參選到底。

他說，今天不管黨籍是被撤銷還是開除，對他來說都一樣，他仍自認是國民黨員，只是黨中央現在已經被少數「惡徒」占據跟操弄，他除向黨中央申訴、尋求法律途徑，也要告黃健庭意圖使人不當選跟毀謗，未來也會逐一向鄉親還原事實，讓民眾去評斷真相。

至於，多數地方藍營縣議員支持鍾東錦，未來鍾東錦沒有黨籍身份，若為鍾輔選也可能面臨考紀問題。鍾東錦則回應，黨中央根本站不住腳，刻意用各種手段刁難，他若尋求法律途徑保住黨籍，就不會有所謂違紀輔選問題。