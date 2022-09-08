聯發科(2454)8月營收回溫，月增加9.32%、年增加4.42%，惟以聯發科第三季財測來說，9月營收必須達561.1億元，才有機會達到財測低標，在當前消費性電子低迷，加上庫存調節持續下，聯發科第三季想要達陣財報，可說是一大挑戰。

聯發科8月營收447億元、月增加9.32%、年增加4.42%；累計前8月營收為3840.31億元、年增加21.2%。

以第三季財報來說，聯發科預期第三季營收（以美金對台幣匯率1比29.5計算）將在1417億至1542億之間，季下降1%~9%，與去年相比，約成8%~18%。營業毛利率預估將為49%±1.5%，費用率預估將為26%±2%。

以聯發科第三季財測來說，9月營收必須達561.1億元，才有機會達到財測低標，換言之，月增率必須達到25.5%，以當下消費型電子產業持續低迷來看，聯發科主要產品又以消費性電子為大宗，第三季若想要達陣財報，對聯發科可說是一大挑戰。

目前半導體產業低迷，尤其是消費性電子相關，法人表示，現階段通膨高漲，加上大陸經濟狀況不佳，消費性電子諸如NB與手機等，需求持續下滑，且在成本面上，現階段高漲的晶圓成本不易轉嫁，故聯發科下半年營收、獲利恐出現逐季下滑，終端系統廠仍處於去化庫存階段下，在短期間尚未見到扭轉跡象。