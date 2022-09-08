歐元周四早盤先跌後升，升至逼近平價；投資人等待歐洲央行(ECB)宣布最新政策決議，此外也等待聯準會(Fed)主席稍晚發表評論，以尋找全球貨幣緊縮路徑的線索。

外界預計ECB將升息75基點，將存款利率拉高到0%以上，為自2012年以來首見的正數利率。但是市場也不排除較小的50基點升息。

歐元周四在歐洲市場早盤回升，逼近1比1平價。本周的能源危機，讓歐元持續遭受壓力；美元也因聯準會重申打擊通膨的目標而維持強勢。

聯準會主席鮑爾將於當地周四上午與聯準會官員進行討論，時間約重疊於歐洲央行發布利率決議的時刻。而聯準會近期的言論總是傾向鷹派。

英鎊兌美元匯價在周四下跌0.4%，約為1.1486美元，盤中一度跌到1.1407美元近37年低位。英國新任首相特拉斯(Liz Truss)周四此刻正在國會發表新紓困計畫，以解決能源帳單飆升的問題。

日圓在周四略彈升，約在143.77日圓之間。日圓在周三曾觸及144.99日圓近24年低位。

日圓是美元近期強勢的最大受害者，主因為日圓對美國長期債券殖利率較為敏感，以及日本央行仍然是鴿派的頑固支持者。

高盛分析師們在一份報告中表示，日圓持續貶值的壓力，將加大日本央行在今年稍晚改變政策的可能性。如果日本央行放棄殖利率曲線的控制，美日的利差應該會停止擴大，日圓的貶值應該會暫停或是逆轉。