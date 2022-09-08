台北市政府動用近8000萬元舉辦台北城市博覽會，卻爭議不斷。北市議員秦慧珠今披露，市府官員近2個月頻頻打電話給民間團體，要求提供理監事名單及個資，令他們不勝其擾，竟還要他們帶隊參觀城博會或上網瀏覽網站增加點閱。北市研考會表示，皆採鼓勵和一般通知性質，並無蒐集任何個資或名單。

秦慧珠表示，最近接獲很多民間團體反應，市府官員近兩個月頻頻打電話給他們，要求各團體提供理監事名單和個資，包括姓名、電話、地址，讓他們不勝其擾。

她說，市府又不斷打電話要求這些協會、商會要由理事長帶隊，帶領理監事和會員去參觀城市博覽會場館；如果不能由理事長親自帶隊組團，也要請其他人帶隊，市府官員會親自接待導覽；如果實在不能夠組團，也要找理監事跟會員上網去瀏覽城市博覽會的網站，以增加點閱人數。

秦慧珠指出，市府各單位分工細膩，分別由不同的局處打給所轄的協會、工會、商會、公會、學會，大家感十足壓力，有些單位還有跟市府申請補助，因此不敢不從，怕補助金會縮水或取消。

她痛批，為了城市博覽會「衝人氣」，搞的官員們必須向民間團體施壓拚「責任額」，還要權充導覽員，並以此向上級報告「業績」，每個單位拉了多少團體、多少人去參觀，實在令人看不下去。

秦慧珠質疑，而強行要求理監事會名單和個資的事，更讓這些團體覺得是在為黃珊珊輔選，尤其是有些團體隸屬中央管轄，市府社會局裡沒有檔案，就只能直接找這些團體施壓，要求他們交出理監事名單和個資，四年前柯文哲競選連任時還沒有這麼做，現在黃珊珊要選市長，卻發生這些事情，「難道是黃珊珊選情告急？市府才如此越線施壓？」

秦慧珠表示，這些團體本來敢怒不敢言，深怕影響到他們跟市府申請的補助，和跟這些主管機關單位的「公共關係」，黃珊珊離開副市長職位後才敢透露出來；市府為了黃珊珊選市長舉辦城市博覽會，花費8000萬卻乏人參觀，讓各局處要求民團洩漏個資和衝城市博覽會人數的「人頭」，實在是太行政不中立、太違規違法，市府內部應嚴加檢討，並不得再濫用職權強迫民間團體做不情願的事情。

研考會指出，為提高活動宣傳度，讓更多民眾知道展覽資訊，北市府透過新聞稿發布及機關宣傳管道等，廣邀各機關團體、民眾共同參與活動，但皆採鼓勵和一般通知性質，並無蒐集任何個資或名單。

研考會說明，台北城市博覽會主軸為「台北的未來」，展覽內容為本府歷年政策推動階段性成果展現，涉及各局處重要政策業務，亦是全府共同性重要活動，展覽過程中，為提高政策推動效益，各機關會視相關活動宣傳或展覽需要，調整機關預算支應，以提高成效。