中投公司遭黨產會認定為國民黨附隨組織後，向其申請其名下欣光華公司所持有100％轉投資的孫公司中投BVI公司所持有的台貿公司全部股權，但遭到否准，經提起行政訴訟，台北高等行政法院認為，中投申許可辦理公開標售股權不合法，判決駁回。可上訴。

黨產會在2016年11月2日作成處分書，認定中投是國民黨之附隨組織，中投全部股權為國民黨不當取得財產，並命國民黨移轉其所持有之原告全部股權為中華民國所有。

中投在2017年9月8日向黨產會申請許可公開標售其名下100％控股之欣光華股份有限公司，所持有100％股權之孫公司、中投BVI，所持有之日本台貿公司全部股權，而台貿公司之主要資產為位於日本東京都港區之東京貿易大樓，但黨產會否准申請，中投不服提起行政訴訟。

台北高等行政法院審理後認為，中投依據《黨產條例》規定，申請黨產會許可辦理公開標售孫公司股權，不符合法定要件，黨產會處分否准中投的申請，於法並無不合，判決駁回中投的訴訟，維持原處分。