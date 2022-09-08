第57屆金鐘獎昨公布入圍名單，《俗女養成記2》共入圍15項大獎，創作歌手琳誼與姚小民也憑藉〈蚵仔麵線〉入圍主題歌曲獎。琳誼入圍當下正在健身房運動，回想得知好消息當下：「有點愣住，因為這個獎項是今年第一次增設，原本還有點驚訝怎麼會入圍，直到看到IG訊息狂跳才回過神，原來真的入圍了。」她將與魏如萱、魚丁糸、范曉萱、旺福、陳小霞等人角逐該獎項。

此次入圍名單包含天后、天團都是強大競爭對手，更是獲得金曲獎殊榮肯定的常客，被網友喻為本屆死亡之組，琳誼直呼：「覺得好不可思議，自己出道1年多就可以跟這麼多厲害的前輩一起入圍，真的覺得自己很幸運。」對於〈蚵仔麵線〉這首歌充滿感激，她說：「出道就能唱到一首這麼棒的歌，真的很謝謝小民老師，身為吃貨能因為唱到一首跟食物有關的歌，常常接到跟食物有關的活動，活動現場也會有很多人跟著我唱這首歌，真的很謝謝大家喜歡。」

至於入圍要如何慶功？她笑回：「中秋節快到了，我的慶功方式應該就是連烤三天的肉。」考量典禮下月22日舉辦，將獻出紅毯初體驗的她戰戰兢兢：「平常會做的重訓和皮拉提斯還是會持續努力，但應該會需要一些看起來會顯瘦的衣服來幫助。」而她所屬的相映國際也進一步宣布好消息，將於下周六在信義香緹大道廣場舉辦「一人一首蕭秉治」演唱會。