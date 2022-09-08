由於每個人衛生習慣不同，一起生活相處總會出現許多摩擦。一名最近和女友同居的網友表示，自己大便完會用蓮蓬頭沖洗屁股，女友發現後竟然狂飆髒話，大罵噁心，還說自己從來不洗屁股，讓原PO好奇上網求解。不過許多網友紛紛打臉，指出如果乾擦根本不乾淨！

原PO在Dcard發文表示，某天他在家中大號完、用衛生紙擦去穢物後，用蓮蓬頭水洗屁屁，沒想到女友看到後氣得飆髒話，說自己平時洗澡會用蓮蓬頭的水漱口，想到原PO會用蓮蓬頭洗屁屁就想吐。

雖然原PO反擊，指出一般人洗澡時也會用蓮蓬頭清洗屁屁，把整天殘留的糞便沖洗乾淨，「那還不是一樣」，但女友卻說「正常人沒有人洗澡時會去沖屁股」，讓原PO好奇「我就想問用蓮蓬頭洗屁股真的很噁嗎…而且我也不是直接洗，是先擦過後再用45度角沖，根本不會沾到大便啊，還有一般人真的洗澡時不會用蓮蓬頭沖洗肛門嗎…」，更爆料女友說自己從來不洗屁股。

對此，許多網友紛紛回應，「水是流動的啊，蓮蓬頭不就是拿來沖掉髒的東西嗎？你又不是直接拿蓮蓬頭來擦屁股」、「我會沖屁股耶！用擦的會覺得不乾淨！一定要用沖的！」、「不洗屁股才不是正常人嘔嘔嘔嘔嘔嘔，我們正常人洗澡都會洗屁股好嗎！」