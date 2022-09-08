北市警局長楊源明主持授證儀式。（警方提供）

北市警方成立的「鑑識實驗室」，7月時通過全國認證基金會認證，成為各地方警政機關中，率先通過ISO／IEC 17025認證的數位鑑識實驗室，局長楊源明8日主持授證儀式時表示，科技日新月益，數位證據已成為法庭攻防焦點，北市警的數位實驗室通過認證，導入精良設備、建構數位證據監管鏈，精益求精，確保相關證物在法律上的證據能力。

北市警局指出，「智慧城市 科技建警」，是警方持續推動的警政策略，為打擊新興科技犯罪，2011年起便著手充實科技偵查設備及培養科偵人才，並於2016年成立「科技犯罪偵查隊」，專責偵辦新興科技犯罪、支援重大刑案及勘驗數位證物。

近年數位證物數量遽增，且數位證據已成為嶄新的法庭攻防焦點，有鑑於此，北市警近年全力打造完善數位鑑識環境，以因應司法實務需求，自2020年起推動數位鑑識實驗室通過認證，導入精良數位鑑識設備及建構數位證據監管鏈，將環境規劃、品質管理、設備建置及人才培育等建立標準作業程序（SOP），以確保數位證物之證據能力，並於2022年通過ISO／IEC 17025認證，為全國地方警政單位首創。

北市警方指出，數位鑑識實驗室通過的認證項目，包括儲存媒體資訊重現、刪除資料回復及關鍵字搜尋等，透過全國認證基金會ISO／IEC 17025認證，可審驗數位鑑識流程正確，以確保數位證物具備證據能力外，亦可培養數位鑑識人員、精進科偵新知，持續為本局科技偵查工作注入成長動能。