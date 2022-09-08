高市議會8日市政總質詢並執行總預算編製審查，國民黨高市議員邱于軒在會中質疑振興經濟的「高雄券」淪為「洗錢券」，對此，高雄市審計處長張倍榮表示，調查後發現部分商家疑似有不法情事，已由市府政風處移送檢調偵辦。高市府回應，未來將加強相關配套措施，重新審視資源分配情況。

高市府先前配合中央發放五倍券舉辦「高雄開就賺」振興活動，吸引民眾至高雄消費提振商機，但邱于軒質疑，根據審計報告內容指出，申請人總營業額與高雄券核發額度並不相符，原意要用來振興經濟的「高雄券」淪為「洗錢券」。

張倍榮指出，他們有派員抽查高雄券使用情形，確實發現有商家疑似不法使用高雄券，已經由高市府政風處移送檢調偵辦，而高市府相關單位權責分工及橫向溝通不足，未確實掌握發放作業所需經費，導致已製印的票券停發留存，對於活動事前規畫未臻周全，應檢討改善。

高市府表示，相關作業經費將依實際需求滾動調整，並由111年度公務預算支應，審視消費落地情況，部分店家振興成效已提前達標，為了有效控管及合理分配資源予各店家，所以採動態調整方式，後續將加強相關配套措施，重新審視資源分配情形，另外，已盤點封存保管未使用的票券，將加強計畫執行前置規畫評估作業，以有效發揮財務效益。