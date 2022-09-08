安七炫出道26年仍活躍於歌壇。（愛貝克思提供）

韓國元祖男團「H.O.T」42歲主唱安七炫（KANGTA）近日推出第4張正規專輯 《Eyes On You》，此次專輯有著紀念出道26週年的含意，安七炫表示親手拿到出道專輯的那刻，是他出道以來最難忘的瞬間，將新專輯視為與大眾溝通的新開始，宣傳上會積極出演各音樂節目，帶給大眾多樣的音樂，YouTube頻道也將會上傳各式各樣的影片內容，希望能讓粉絲感到滿足與驕傲。

《Eyes On You》這也是安七炫繼2005年發行正規三輯《Persona》後時隔17年的新正規專輯，他表示非常緊張，想展現有別於以往的面貌，從歌曲收錄便花費許多心思，為求讓大眾感受他新穎的音樂色彩，連自創曲都未放入，唱法上也做出許多變化，並嘗試和其他歌手合作，請到「NCT」成員泰容、饒舌歌手Paloalto與Heritage等，特別是公司後輩泰容，2人無論在年紀與出道年資都相差許多，非常開心能夠合作，經過這次的體驗，感覺能成為未來與前後輩藝人合作的開端。

新歌已在SM家族演唱會「SMTOWN LIVE 2022 ： SMCU EXPRESS」上搶先公開，安七炫說「事隔許久在粉絲面前演出，甚至還是表演新歌，我本來以為不會緊張的，實際上我非常緊張」，還自嘲將時髦的編舞跳成了90年代復古風版本。作為「一世代偶像」的他被問到與後輩們一起演出的感想，表示「我曾想過至今仍站在舞台上是不是太固執了，但SMTOWN就是個大家庭啊，我仍會繼續努力做音樂」，表達了決心。

安七炫曾推出中文專輯，這次發片恰逢中秋佳節，特地錄製影片向台灣粉絲問候，並獻上「月圓人團圓，祝大家節日快樂」12字中文吉祥話，中文實力未見退步。《Eyes On You》已在台與韓國同步數位發行。