知名網紅團體「WACKYBOYS反骨男孩」的人氣女成員Aries艾瑞絲（盧昕妤），過去曾是實習老師，因教學實習更被網友封為「最美英文老師」，甜美外型和魔鬼身材讓她轉型網紅後圈粉無數；艾瑞絲最近分享謎樣視角照，讓特定族群粉絲看了臉紅心跳，更有不少老司機開玩笑「男人才懂的角度」。

艾瑞絲加入反骨後，變得更大方展現前凸後翹的身材，讓粉絲看到甜美外表下性感的另一面，也被冠上「反骨女神」封號；8日深夜艾瑞絲在IG上傳多張謎樣角度的美照，寫下「白天：再熬夜我是狗，晚上：小狗應該也熬夜吧」，分享自己熬夜心聲。

但大多數網友全被美照吸引，畫面中艾瑞絲躺在沙發上，鏡頭從她腳底拍攝，讓她的腳丫子非常赤裸地見客，而艾瑞絲穿著灰色居家服，傲人上圍和纖細四肢全被看光，可愛臉蛋望向鏡頭微微一笑，整個畫面看起來不太一般卻又很撩人。

艾瑞絲罕見曬出這種謎樣視角照片，引起網友熱烈討論，「這什麼足控福利照啊」、「這個角度會不會太正」、「腳底好讚」、「姿勢不錯」、「想要腳底按摩的概念嗎」、「腳要放肩膀上」；而反骨男孩成員培根也跳出來承認照片他拍的，不少人秒讚，「懂拍」、「男人視角」。