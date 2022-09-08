李昭娟（左起）和崔汝珍私下相當要好。（中天娛樂台提供）

李昭娟為戲兩週狠減5公斤。（中天娛樂台提供）

李昭娟在劇中遭人用土活埋。（中天娛樂台提供）

出道20年的韓國實力派演員李昭娟，演技精湛，她與好友崔汝珍所共同合演的《閨密的背叛》(原名：基督山小姐)則將在中天娛樂台播出。

李昭娟和崔汝珍私下相當要好，然而在劇中崔汝珍卻不斷想要讓李昭娟死，李昭娟也說這部戲對她而言是經歷很多苦難的一部戲，劇中她在冬天掉進漢江、被土活埋，雖然拍攝很多艱苦的戲，但她卻很泰然：「就是辛苦一天而已。」

她分享拍攝淋著雨被土活埋的那場戲，拍攝當天的氣溫只有3度，她為了讓作品更完美，不畏寒冷的天氣以及大雨，還跟導演要求再來一遍，她更透露那場戲原本只有手要被綁住，「但我覺得蒙上眼，把嘴巴封起來，看上去會更有戲劇性」，而那場戲她整整淋了30多分鐘的雨。

李昭娟有許多情緒起伏很大的戲，讓她感到吃力，「有一次穿婚紗拍攝，本來想說有做身材管理，可以穿上漂亮的婚紗」，結果因為前一天哭戲哭太多，所以臉和眼睛都腫了，「大家看了以後，都知道是經歷過死亡的新娘」，而為了讓自己休息的時候能夠脫離角色，她則是透過組裝樂高來減輕壓力。

《閨密的背叛》是李昭娟時隔約一年半再推出的新作品，她也分享因為很喜歡旅行，所以休息的一年半中都是到處旅行。除了旅行之外，她透露沒有拍戲時，人生中第一次沉迷於美食的魅力裡，所以體重達到人生最高峰，後來拍攝《閨密的背叛》初期，她覺得這樣不太上鏡，「電視劇剛開始的時候胖了很多，真的毫無責任心，這樣下去會出大事！」，所以她積極減肥，兩週瘦了4、5公斤左右。

她分享減肥的秘訣，除了吃的比較少之外，還會跑步、做皮拉提斯、跳Zumba等運動，她也經常在社群分享運動的模樣，此外李昭娟談到Zumba是和崔汝珍學的，還沒拍攝這部戲前，兩人就是很好的朋友，「本來我和汝珍是高爾夫球友，因為我是舞盲，所以絕對不在別人面前跳舞。」，而剛好崔汝珍有考Zumba的資格證，所以兩人會一起相約跳舞。

《閨密的背叛》劇情講述高恩祖(李昭娟飾)在新婚前夕，與兩位閨密一同舉辦單身派對，卻因好友吳河拉(崔汝珍飾)的嫉妒心而遭遇謀害，死裡逃生的高恩祖最後改名換姓，以另一個身分展開復仇之路。

全劇將於9月15日起晚間9點在中天娛樂台播出。