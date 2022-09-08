新北市政府舉辦都更三箭成果與展望論壇。（王揚傑攝）

新北市政府今（8）日在市立圖書館總館發表都更三箭成果專書，並舉辦「都更進行式及展望」、「防災都更安居城市」論壇，吸引學界及產業界達百餘師生及從業人員參與，市長侯友宜表示，改善市民的居住安全，是他上任以來的重要使命，也是市府團隊發想都更三箭政策的核心價值，3年多來已有顯著成效，相信市民也都感受到整個新北市往更好的方向發展，已具備成為國際大城市的條件。

侯友宜說，感謝在更新專業領域的產業界代表及台北大學、文化大學等在空間規畫、建築、景觀、不動產經營等學術有成的學校代表，因為有產業界及學術界的專業意見，才讓市府團隊推動更新施政作為在學理基礎上更符合民間需要，今天發表的成果輯，是3年多來核准多元都市更新超過600案、更新績效4倍成長的重要見證。

論壇討論過程中，產業界代表及學術界教授對都更三箭政策多給予正面肯定，並建議市府未來更新政策除了多元更新類型推動，更應重視防災及因應未來極端氣侯議題有更多減緩作為。

城鄉局副局長邱信智表示，城市的規畫與管理同等重要，都更是必然的趨勢，也是有效的管理手段，維持老舊城區機能不致衰敗，不管是哪個縣市都可能面臨相同問題，數據佐證成長，已實質提升居住安全，且讓人民有感，城鄉局與都更處也會持續努力攜手前行，讓新北市成為一個宜居的國際大市。