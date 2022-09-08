癌症希望基金會與中華民國血液病學會合作開發《血癌攻略》，透過LINE聊天機器人引導進入衛教網頁，盼解決血癌患者常見的痛點。（癌症希望基金會提供）

前職棒球星「喇叭」潘忠韋2019年12月確診急性淋巴性白血病，也就是俗稱的血癌，當時他43歲，正值事業高峰，剛完成一整年的球季，又馬不停蹄地接下世界世界棒球十二強錦標賽的球評工作。將近一年的治療過程中，他接受2次骨髓移殖，還經歷了3次敗血性休克，終於在2021年結束治療，今年更重返棒球主播台，繼續播報喜愛的棒球。

根據最新公布的癌症登記報告，2019年國內有2612人新診斷出血癌，十年間新診斷血癌人數增加4 成。中華民國血液病學會秘書長侯信安說明，血癌是全身性疾病，不正常的血球會隨血液循環至全身，因此與常見癌症不同，並無期別之分，且病程進展經常來勢洶洶，很多急性血癌病人初期無症狀，一旦發病便需長時間住院接受治療。

中華民國血液病學會理事長周文堅指出，過去戲劇常安排罹患血癌等同「絕症」的劇情，讓人聞之色變，甚至導致部分病人逃避正規治療而錯過最佳時機；但現在醫學進步，只要與醫療團隊合作，接受適當的治療，多數的血癌病人都能控制得很好。

潘忠韋是知名球評、前職棒球星，2019年12月確診血癌前，他剛完成一整年的球季，又接下球評工作，原以為是長期勞累、免疫力低下，不時出現微發燒、疲倦、胃口不佳等症狀，但就醫打針、吃退燒藥後就改善，反覆過了1個多月，某次轉播比賽前，他突然身體痠痛到發抖，倒在地上久久不能自己。

經過抽血檢查，潘忠韋確診為急性淋巴性白血病。他的治療過程並不順遂，雖然順利配對到相合的骨髓捐贈者，但第一次移植不到1個月就宣告失敗，又緊急找哥哥捐贈幹細胞進行第2次移植，終於有好結果。將近1年的治療過程中，他三度在生死關頭徘徊，因為敗血症休克失去意識，2021年終於治療結束，展開他的第二人生，今年更重返棒球主播台，繼續播報喜愛的棒球。

面對未知的血癌，潘忠韋將抗癌當成一場棒球賽，拿出過去當球員和球評的態度，很喜歡情蒐做功課、很喜歡發問，在病床上當一個主動出擊的好病人；不管是給藥目的、頻率、劑量或副作用，他都盡可能了解並請教醫師。他認為，積極了解治療計畫，可以更清楚癌症這個難纏的對手，可能會使出什麼招式，而醫療團隊就是最好的隊友，一起打贏這場抗癌比賽。

面對突如其來的疾病，病人心中常因承受龐大衝擊與負擔，導致資訊難以吸收，也容易對治療產生悲觀情緒。癌症希望基金會自2019年起深入訪談將近60位血癌病人、家屬與醫護人員，發現3大痛點，第一是病人恐慌和無知導致放棄治療，第二是資訊紛雜難懂，第三是缺乏居家照護資訊。

為解決血癌患者常見痛點，癌症希望基金會與中華民國血液病學會合作開發《血癌攻略》，透過LINE聊天機器人的引導，幫助初診斷血癌病人了解疾病成因及治療概要，再導入網頁詳細說明用藥及副作用，從初診斷、治療到居家休養，資訊一應俱全；除了提供全面整合的衛教資訊，更強調自主照護、記錄的重要性，鼓勵血癌病人練習關注身體變化，加強醫病合作，掌握治療的最佳時機。