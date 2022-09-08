台北市杭州南路一段今(8)日下午4時許驚傳槍擊案，1名34歲陳姓男子與25歲粘姓男子喝酒席間一言不合，2人在杭州南路1段某停車場起口角，陳男拿鋼珠槍朝粘男腹部開槍，造成粘男右下腹中彈，救護人員到場，粘男意識清醒，送往台大醫院急救，警方則依法將陳男逮捕，目前正在警局偵訊中。

34歲陳姓男子與25歲粘男日前喝酒時，因細故發生口角，陳對此耿耿於懷，8日下午在杭州南路1段某停車場找到貼，陳持鋼珠槍朝對方腹部射擊，粘受傷後被送往台大救治，所幸僅為皮肉紅腫無大礙，警方則依法將陳男逮捕，目前正在警局偵訊中。

中正一警方8日下午3時30分獲報，杭州南路某停車場有民眾遭「槍擊」受傷，警方到場時先將傷者送醫，開槍的陳交出鋼珠槍，初步表示兩人是認識的朋友，在吃飯喝酒後起衝突，他憤怒下才開槍教訓對方，全案正由警方持續釐清中。

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