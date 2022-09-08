國家考場啟用已逾20多年，早年規劃空間配置及軟硬體設施已無法因應需求。考選部已規畫將利用一塊產權完整的國有空地，興建一棟地上13樓層、地下3樓層的「國家考試闈場及數位多功能考場大樓」，工期預計6年，預計明年設計規劃，117年完工。

考試院今天召開會議，聽取考選部就「國家考試闈場及數位多功能考場興建規劃案辦理情形」專案報告，與會考試委員對於該部推動的建設計畫表示肯定，也對後續興建提出建議，期待新闈場及新考場建置，能結合現代化資訊科技，達成國考更數位化及多元化之目標。

考選部表示，隨著數位科技及網路快速發展，多元考試取才已蔚為主流，產製試題、應試之場地及相關設施也應適時調整、變革與創新。目前國家考試闈場及國家考場啟用已逾20多年，早年規劃的空間配置及軟硬體設施，已無法符應現今資訊新科技技術發展的環境，也難以全面性照顧身心障礙應考人權益。

加上天災、意外事故及傳染性疾病疫情等突發狀況，經常需緊急洽借闈場、借用學校作為試場時，卻囿於其他機關、學校的闈場地理位置過遠、設施設備不足，或原洽借學校檔期已滿無法調整，致闈場、試區調度困難。

為增加辦理國家考試的彈性，考選部表示，建置與時俱進的現代化闈場與數位多功能考場有其迫切及必要性。考選部日前蒐集國內外測驗案例，將利用一塊產權完整之國有空地，興建一棟地上13樓層、地下3樓層之「國家考試闈場及數位多功能考場大樓」，採鋼筋混凝土RC興建，工期預計62個月)，112年設計規劃。

考選部指出，該大樓除建置3個樓層的65人型闈場外，其餘10個樓層分別作為電腦化測驗試場、數位化口試、實地測驗及身障示範試場，以強化多元考試評量的信度與效度。