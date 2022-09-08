中國大陸國務院聯防聯控機制9月8日新聞發佈會上宣布，當前大陸各地疫情局部爆發，形勢嚴峻複雜，無發生疫情的地區要按照防控方案要求展開常態化核酸檢測，並做好疫情監測預警、檢測組織和準備工作。

據《北京晚報》報導，衛健委官員指出，當前大陸疫情在局部地區時有發生，前期疫情較重的重點省份取得疫情防控階段性成效，個別省份疫情仍在發展中。9月以來，中國外防輸入壓力明顯增大，29個省份報告新增本土感染，部分地區社區傳播和外溢未完全阻斷，形勢嚴峻複雜。

此外，黑龍江、遼寧、吉林、天津、內蒙古、江西、山東、廣東、湖北、北京、上海等省份的部分地區近日疫情出現波動，存在社區傳播風險。其他省份的疫情主要來自隔離封控人員，以跨地區輸入為主，當地社會面傳播風險整體較小。

有媒體在新聞發布會上提問，沒有疫情的地方該如何做好檢測工作？官員回應稱，對於沒有發生疫情的地區，要按照第9版防控方案和「九不准」要求，力求科學精準，用最短時間、最小代價控制疫情。對於違反「九不准」、擅自層層加碼的典型案例，國務院聯防聯控機制將「予以曝光」。

衛健委說，大陸本土疫情仍呈多點散發、多地頻發的態勢，2022年中秋、國慶假期臨近，人員流動性增加，加大了疫情傳播的風險，防控形勢嚴峻複雜。為確保中秋、國慶前後不發生本土規模性疫情，最大限度減少對人民群眾生產生活的影響，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖。

因此，衛健委表示，國慶假期要倡導群眾在本地過節，若要出行，旅客須持48小時內核酸檢測陰性證明乘坐各種長途跨省交通工具。另外要推廣「落地檢（核酸）」，按照「自願免費即採即走，不限制流動」的原則，同時各入住點與景區場所工地要查驗48小時內有效核酸檢測陰性證明，並減少不必要的聚集性活動。