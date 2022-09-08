參選台中市第四選區市議員的新人蔡怡萱，昨晚在豐原區綠空廊道、南陽公園舉行「快閃『萱』講」活動。（蔡怡萱競選總部提供）

九合一選戰進入倒數！參選台中市第四選區市議員的新人蔡怡萱，昨晚在豐原區綠空廊道、南陽公園舉行「快閃『萱』講」活動，將有關綠空廊道閒置空間的再利用，以及南陽公園公用設施更新的政見，面對面說給民眾聽，讓民眾們更瞭解她的參選理念，爭取選民以選票支持。

許多在公園運動、散步的民眾，看見有一群年輕人，在公園表演魔術，立刻趨前，一看原來是穿著可愛潮T的「豐后女將」蔡怡萱，率同身懷絕技的豐后軍，來到現場，許多小朋友們看得目不轉睛，驚呼不已！

表演結束後，蔡怡萱見機登場宣講，她除與小朋友們近距離互動外，亦展現親和力，更與在場民眾面對面交流、溝通，聽取鄉親們所提供的意見後；蔡怡萱主張應多利用公園內的閒置空間，打造更多可讓親子安全遊憩的設施。

蔡怡萱指出，她一直希望能和鄉親們拉近距離，經不斷思考要如何跳脫以往選舉的傳統方式，所以想出「快閃『萱』講」活動，這次只是「快閃『萱』講」的第一站，接下來她還會在豐原和后里其他公共場域，進行快閃「萱」講，多聽民眾對地方事務，應興應革的心聲。

蔡怡萱競選總部還宣告，將在9月24日在田心公園，舉辦一場「一起童樂」大型親子活動，屆時歡迎大小朋友一同跟著她，參加充滿活力的親子活動。