受疫情影響，「台中國際踩舞嘉年華」在睽違2年後，將於10月1、2日回歸，於台中市民廣場舉辦，主辦單位8日舉辦宣傳記者會，活動代言人陳漢典勁歌熱舞為嘉年華暖身，副市長令狐榮達表示，有來自日本、韓國及西班牙等30組舞團將跨國、跨界踩舞，精彩可期，活動更結合在地商家，邀民眾「舞時舞刻、樂台中！」

陳漢典在記者會上與在地舞者帶來勁歌熱舞，讓活動氣氛HIGH翻，他說，大學時期就擔任學校熱舞社社長，對各種舞蹈都抱持熱情的學習態度，這次來台中代言踩舞嘉年華，特別推薦各縣市民眾一起到台中吃喝玩樂，不論是到潭雅神綠園道騎單車、或品嘗牛二館的溫體牛肉，都超讚。

令狐榮達指出，台中市是節慶最多的城市，疫情趨緩後，包括踩舞嘉年華、爵士音樂節及台中購物節等都將於10月陸續展開；台中國際踩舞嘉年華充滿歡樂喜慶氛圍、舞到涵蓋多元文化特色，邀各縣市民眾到台中體驗新舊文化融合的舞蹈嘉年華。

觀旅局長韓育琪表示，今年踩舞嘉年華活動將於10月1日、2日在市民廣場登場，活動中邀請西班牙、日本、韓國、曼加非洲戰鼓團、Juky巴拉圭傳統文化舞團演出，盼與在地的九天民俗技藝團、鐵四帝文化藝術創意團隊激盪出新的創意火花，也展現台中節慶藝文與觀光實力。

韓育琪強調，今年踩舞嘉年華活動也結合在地餐飲、旅行社等，推出嘉年華專屬遊程，一上架就幾乎售罄；另結合旅宿、甜點、美食餐廳、觀光工廠DIY等優惠，串聯在地產業並將舉辦主題市集，盼活絡經濟。