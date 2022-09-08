監察院今全票通過國防部軍備局工程營產處前處長張大偉少將，監院指出，張大偉利用辦理「公館營區營舍整建統包工程」機會，以減少樓地板面積將單坪預算提高之方式，致使有意投標之中華工程公司有獲利空間，事後收受該公司交付之2600萬元賄款，並供稱將其中「2000萬元賄款燒燬」違失情節重大，監察院全票通過彈劾。

國防部於106年間，辦理「公館營區營舍整建統包工程」之採購案，預算金額30億4387萬8652元，決標方式採行最有利標，上開採購案於106年4月12日公告，時任軍備局工程營產處處長張大偉旋於公告後之次日，主動聯繫投標本工程專管及監造標未獲選之建築師孫○○，告知孫○○：「可找營造廠合作投標統包工程，伊可以幫忙等語」而暗示索賄之意，孫○○遂找上有意投標中華工程公司，但依該公司計算，本採購案若以公告預算金額計算，單坪造價僅有10.4萬元，然此低於中華工程公司之建築成本，單坪造價需至少為11.5萬至11.6萬元。

孫○○獲悉此事後，因恐中華工程公司不願意前往投標，將坪價太低之消息轉知張大偉知悉，張大偉遂指示承辦人員，以減少樓地板面積之方式，將單坪預算提高為11.6萬元，使中華工程公司認為有利潤，參與投標，後於106年5月27日召開評選會議，確定由中華工程公司得標。

中華工程公司得標後，分別於106年10月3日交付600萬元、107年1月26日交付1000萬元、107年8月23日交付500萬元及107年9月26日交付500萬元與張大偉，共計2600萬元賄款，但張大偉於檢察官及法院訊問時供稱「因怕遭查獲，其中2000萬元已經燒燬，另600萬元就陸續用在房屋裝修及生活支應」等語。

監委蔡崇義、陳景峻表示，張大偉官拜少將，服役期間逾30年，長期受國家栽培，享盡豐厚國家俸祿、禮遇，本應對職責內所督導、管理的公共工程嚴格監督、追求最佳營造品質，但竟利用其軍備局工程營產處長之權勢與機會謀取私利，以減少樓地板面積將單坪預算提高的方式，不顧軍隊同袍使用宿舍品質，並藉此向廠商索討高額賄款；刑事犯罪部分，經新北地檢署檢察官以張大偉涉犯「貪污治罪條例」關於職務上行為收受賄賂，偵查後提起公訴。更有甚者，張大偉犯行經檢察官查獲後，不僅對其所獲賄款之流向堅不吐實，狡稱其中2千萬元已燒燬等語，明顯未見悔意，違失行為重大，提案彈劾。