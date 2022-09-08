原訂今年舉辦的2021年第31屆成都世大運、2022年第19屆杭州亞運，因為新冠肺炎疫情延到明年，其中成都世大運更是從2020年兩度延期到明年，加上2024年巴黎奧運部分競賽種類積分賽已經從今年9月起開始，教育部體育署為了遴選出「最強中華隊」，擬出「三合一」備戰計劃，包括將延續培訓時間並將期程分期、調整修正代表隊教練、選手遴選辦法。

體育署副署長洪志昌表示，體育署9月1日已經和與國家運動訓練中心召開「2022杭州亞運暨2024 巴黎奧運培訓計畫說明會」，邀請各奧、亞運單項運動協（總）會代表、培訓隊教練、國際綜合性運動賽會運動人才培訓輔導小組委員等相關人員出席，說明「三合一」備戰策略。

洪志昌補充，隨著成都世大運、杭州亞運延期，也將培訓時間延續下去並分段，第1期培訓為今年2月1日到8月31日，第2期為今年9月1日到明年1月31日，第3期則是明年2月1日到杭州亞運結束，另外，體育署和國訓中心也會輔導單項協（總）會，針對代表隊已遴選產生者，召開選訓委員會會議討論，審慎評估是否因賽事延賽、選手狀況能否維持，修正代表隊及選手遴選辦法，若經評估有必要修正遴選規定，則應嚴謹設計新的遴選機制，抑或維持原遴選規定，則規劃辦理測試賽或對抗賽作為強化檢測及備戰作為。

洪志昌說明，杭州亞運是臨時宣布延期，有些項目已選拔完，沒有規定一定要更換任何代表隊的選手，但每項運動特性不同，遴選出最好選手代表參賽是體育署首要目的，洪志昌也提到，因為世大運或亞運目前競賽技術手冊還沒修改完成，報名日期也尚未確定，體育署還會再提醒各協會注意，由於杭州亞運仍持續培訓、巴黎奧運部分項目積分賽展開，在明年亞運前，仍以亞運、奧運培訓隊整合一起來備戰。

體育署競技組組長藍坤田表示，杭州亞運宣布延期前，已經公告有27支代表隊選拔產生，因賽事出延期，考量這段多出來的時間，原本獲選選手或是當初沒能進入代表隊名單的選手們，會有狀況、成績起落，已產生名單運動項目的由協會評估是否改變遴選方法，若不改變代表隊，該協會須提出如何持續提升選手備戰能力，是否需要舉辦檢測賽等，期盼各項目的調整能延續東京奧運締造的佳績，繼續在國際賽事傳回捷報。