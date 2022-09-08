日月潭最出名的小吃、擁有60年歷史的「金盆阿嬤香菇茶葉蛋」恐成絕響！旅遊業者在臉書上透露，茶葉蛋老闆娘「金盆阿嬤」鄒金盆在今天清晨不幸病逝，結束93歲的一生，消息傳出旅客們也錯愕不已。

對於過世消息，家屬證實，鄒金盆癌細胞蔓延到腸子，但因她年事已高，沒有足夠的體力，因此並未做手術，近日病情惡化，住院數十日，最終在今早凌晨5點半過世，結束93歲一生。

阿嬤茶葉蛋位在玄光碼頭，鄒金盆的兒子詹元宏說，平日售出數量約在1300顆左右，在開放陸客後，衝到將近3000顆，最高紀錄一天可賣到近萬顆，曾受到台南所長茶葉蛋入駐的強烈挑戰，但最後演變為良性競爭，成功區隔消費者，雙方生意都很好。

據了解，鄒金盆的茶葉蛋有別於它牌，滷汁中會加入日月潭特產的紅茶，還有魚池鄉出產的香菇，經過3次的反覆滷蛋後，整顆蛋相當入味，因此深受遊客喜愛，成為來到日月潭招牌。

而在去年台灣本土疫情大爆發影響下，阿婆茶葉蛋曾停止營業3個月，直到8月中重新恢復營業，讓當地人與遊客都振奮不已。未料如今老闆娘病逝，香菇茶葉蛋恐成絕響。