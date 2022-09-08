荷蘭藝術家基斯．古祖瓦德的作品，讓人第一眼總會以為是複合媒材創作，明顯地運用了紙材拼貼與膠帶，但卻是他以高超的寫實功力，完全以油彩完成的繪畫作品，對他而言，紙、膠帶，彷彿是數位時代下消逝的媒材考古學證據。

古祖瓦德此次在台舉辦個展《進行中》，由作品可看出他沿續過去20多年的獨特創作手法，他會先以色紙、醋酸纖維片、膠帶等材料製作「模型」，再把模型上的構圖結構，以顏料繪製於畫布上，並且完全隱藏畫面上的筆觸刷痕，精準地呈現模型的細節與質地，最終的畫作才是他真正的「作品」，對古祖瓦德而言，這樣的創作手法，兩個階段的過程與呈現都同等重要。

古祖瓦德說：「兩個影像構成了一個完整的整體，因為創作過程和最終完成的影像，對我來說是一個整體。」而作為一個創作者，他認為「模型」與「作品」兩個影像同屬一個過程，「兩者都是由我所創造，但也各自具有獨特鮮明的態度。」跨越再現與抽象的衝突，也挑戰了傳統藝術史中「原作」與「複本」的對立二分。

透過藝術創作的進行，刻劃時間的行進，將畫作轉化為時間、記憶等脆弱易逝之物的細緻紀錄。兩階段的創作，反覆地排列、等待，相對於今日講求速度的時代，古祖瓦德的創作歷程便是持續的扣問，而畫作中呈現紙張與膠帶的裁剪與黏貼，也在數位時代有著懷舊感，因此古祖瓦德的作品被視為某種考古學證據，印證著電子時代來臨而逐漸消逝的物質媒材文化。《進行中：基斯．古祖瓦德個展》11日起於台北路由藝術畫廊展出。