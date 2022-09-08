櫃買中心表示，台灣特品化學公司（4772）在今（8）日送件申請初次登錄興櫃股票。

根據櫃買中心資料顯示，台特化成立於2013年3月間，為上櫃矽晶圓大廠中美晶的轉投資事業，台特化董事長為徐秀蘭，主要經營業務是半導體特氣及精密化學材料之製造與買賣，送件時資本額為13億8,236萬元，產業別是化學生技醫療業。

台特化2021年業績，營收5億1,566萬元，稅前盈餘及稅後純益均為1億9,444萬元，每股稅後純益1.41元