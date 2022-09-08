餐飲、旅遊業終在2022年等到一絲曙光，把握疫情趨緩之際，桃園市政府攜手商總合作「工商團體遊桃園踩線推廣」系列活動，推廣桃園觀光旅遊、振興相關產業。商總理事長許舒博並用實際行動支持、揪團工商團體成員一起遊桃園，號召各界一起推動觀光產業。

「工商團體遊桃園踩線推廣」活動邀請工商團體成員遊覽桃園特色景點及在地人文。身為服務業最高團體領袖，商總理事長許舒博9日親自帶團響應活動，桃園市長鄭文燦也撥空參與。

鄭文燦表示，在疫情的影響下，觀光旅遊產業影響首當其衝，身為國際機場所在地的桃園感受特別深刻，但市府始終致力於在地觀光的發展，例如大溪木藝博物館及周邊老城區形成一個極具魅力的文化景點，木博館藉由開放自身的展館及輔導民間空間修繕整備，做為資源及故事展演、轉化的基地，努力讓大溪的文化資產在生活脈絡中持續生產及保存，且居民參與行動展演大溪魅力，讓大溪成為宜居宜遊的城鎮，未來國境開放，桃園也已做好準備。

許舒博說，旅遊、餐飲業真的是疫情下受傷最重的產業，政府的協助與支持企業才是勞工安居樂業的最佳後盾。除了人情味，台灣真的是一個很美的國家，各地文化都很值得一遊，趁著這次的機會，我終於有機會好好了解大溪。