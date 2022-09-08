跟李嘉誠沾點邊的「妖股」尚乘數科，7月中旬赴美掛牌，一度炒到市值超越台積電，但牛皮吹破後，股價隨即崩跌98％。財信傳媒董事長謝金河以「炒股者戒」提出示警，台股熱錢漸退，但仍有很多投機者在生技股掀巨浪，沒有營業額的公司一家接著一家掛牌上市，像基亞一度到486元，浩鼎到755元，最後都無疾而終；股價可以因為炒作而飆漲，但潮水退下，必須有足夠強勁的基本面才能撐住股價。

謝金河在臉書發文指出，今年全球升息，美國聯準會收縮資金，全球股市紛紛重挫，這仍然有一些奇兵，最令人驚駭的是打著李嘉誠招牌，在華爾街掀起巨浪的尚乘數科（AMTD）。

7月15日代號HKD的尚乘數科以每股7.8美元掛牌，然後，每天以驚人速度飊升，到8月2日居然暴漲到2555.3美元，較上市掛牌價大幅上升327倍，這樣的飆漲，當然引起關注，美國證監會示警，李嘉誠的長和系也出來說這家公司跟他們沒有關係，他們的持股只剩4%，沒有參與經營。

謝金河說，尚乘數科股價飆漲，引發全世界矚目，市值迅速膨脹到4728億美元，超過阿里、騰訊，也超過Meta、Nvidia及台積電。而憑空躍出的HKD，營收只有5000萬港元，這家打著金融科技的資產管理公司，實際負責經營的蔡志堅立即被起底，市場為之嘩然，尚乘數科股價也快速崩落，到9月7日只剩下55.7美元，從最高點崩殺，跌幅高達97.82%。

事實上，在美國股市，過去幾年也誕生很多迷因（Meme）股，像AMC、Gme，但都沒有出現像HKD如此跨張的炒作。現在炒股者散去，只留下投機追高者哀號。

謝金河示警，今年台幣急跌，台股熱錢也漸退，但仍有很多投機者在生技股掀巨浪，台灣生技產業挾著政府奬勵的政策，沒有營業額的公司一家接著一家掛牌上市，大家都說生技產業要有長期投資的決心，所此每隔一段時間都有人賣力演出，像基亞一度到486元，浩鼎到755元，最後都不了了之。股價可以因為炒作而飆漲，但潮水退下，必須有「足夠強勁的基本面」才能撐住股價。

他最後提醒投資人，投機只是一時，股市生存定律是遵守基本面及投資紀律，才能像股神巴菲特活得又長又久，又快樂。