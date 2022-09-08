林則希的中秋節有難忘的青春記憶。（三立提供）

大元、連晨翔、楊子儀將與粉絲歡慶中秋。（三立提供）

江宏恩、林則希將與《一家團圓》演員群在中秋節當晚到埔心牧場與觀眾一起熱鬧過中秋。江宏恩認為中秋節像是「小圍爐」一樣溫馨，但近年的中秋節都在工作中度過，和劇組一起烤肉過節。

很愛動物的江宏恩和太太養了4狗2貓，也惦記著給毛小孩加餐過中秋，「我們家是狗貓至上，人可以不過節，狗貓不能不過節。像中秋節這樣的節日我們也要讓毛小孩們覺得今天是特別的日子，所以我一定會幫他們加餐加肉，全家都要一起開心過中秋節。」

歌唱實力不錯的林則希，為了到埔心牧場與觀眾們共度中秋，特別用心準備，將熱唱經典歌曲包括〈愛的初體驗〉、〈吻別〉等，並與夏宇禾現場對唱情歌「你最珍貴」，預計將炒熱現場氣氛。

林則希表示最深刻的中秋節也是他的青春回憶，18歲那年考完大學學測，同學們竟用參考書跟模擬考卷來生火烤肉，慶祝脫離考生痛苦的生活。但有2為同學邊烤邊哭，原來他們在聚會後就要出國留學，大夥便衝去便利商店買了人生中第一罐啤酒來幫朋友踐行。

與家人同住的林則希，平常拍戲空檔都會找時間帶家人出去走走或享用美食，「所以我不會特別覺得中秋節一定全家團聚吃飯，反而我會約平時比較少聯絡的朋友一起聚會見見面。」

9月10日晚上，《門當互懟愛上你》的演員大元(林艾璇)、連晨翔、楊子儀、安俊朋、黃甄妮、樊仲哲也接棒到埔心牧場出席活動，楊子儀也將展歌喉與觀眾同樂慶中秋。9日及10日晚上兩場活動三立新聞網將直播播出。