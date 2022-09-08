中秋連假自9月9日至11日連續3天假期，台中市政府警察局預估，中秋節出遊及返鄉民眾增加，屆時出現人車潮，警方於「台灣大道、環中路口」及「台灣大道（慢車道）、河南路口，實施車輛分流疏導措施，以維護連續假期間台灣大道交通安全及順暢。

中秋3天連假期間，台中市警方針對台灣大道交通狀況，即時啟動分流管制措施，管制對象不包括機車及市公車等大眾運輸系統車輛，疏導時段分別為「台灣大道、環中路口」為10至20時；「台灣大道（慢車道）、河南路口」為12至14時及16至18時。

台中市交通警察大隊指出，一旦河南路口發現車流回堵開始壅塞時，立即實施「台灣大道往市區慢車道臨河南路口自小客（貨）車指揮強制右轉」措施，以「分流疏導」機制，紓解台灣大道回堵車流，避免影響國道一號下匝道進入市區車流順暢。

台中市警察局指出，連假期間除強化國道1號台中交流道，通往市區的台灣大道交通疏導效能，另各重點路段（口）實施交通疏導勤務，並加強百貨商圈、熱門景點等周邊道路巡邏及交通狀況觀測，以紓解逛街購物及旅遊人（車）潮。

警方為維護節日全市交通順暢及行車秩序，規畫交通疏導專案勤務，於8、9及11日，於高鐵台中站、台鐵、公路車站及高速、快速公路、省道疏運路線等，派遣員警、義交加強交通疏導勤務。