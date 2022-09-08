李康生以我不入地獄的心情演出狼師。（傳影提供）

雙影帝張孝全、李康生主演《童話・世界》是台灣難得一見的法庭電影，導演唐福睿根據自己律師經驗為背景出發創作劇本，他在撰寫最關鍵的角色「張正煦」時，一開始就以張孝全作為原型人物的Model，而對於選角李康生飾演狼師湯師承的部分，監製麻生汶則說：「當初會鎖定李康生，是因為我們覺得他在銀幕上的存在感和神秘感很突出，會創造出一個很不一樣的湯老師！」

張孝全在片中一開始是充滿熱情、理想的菜鳥律師，同時他經歷17年的跨度演出，中間過程轉變成世故老練的專業律師，「揣摩張正煦這個角色內心許多變化，甚至到最後他怎麼在面對整個事件，也有很大的灰色地帶，這個人好像是一個天秤一樣在不斷搖擺中找到平衡感。」張孝全笑說自己全靠導演來增加律師這個專業配備的技能加持：「由於法律條文在字眼上是錙銖必較的，所以有時候可能轉換一兩個用詞去表演的時候，導演卻說這樣就變成完全不一樣的意思，才讓我瞭解到當律師原來這麼困難！」

李康生由於一直以來都是和蔡明亮導演演出市井小民的角色，反而因為看到劇本是反派角色，還是比較邪惡的人物，就想嘗試看看，覺得這樣可以磨練自己的演技，更提到自己在接演這個角色時，看了許多相關案件的報導，同時也跟導演討論很多到底這個角色是不是有真正意識到自己是個壞人？他也笑說：「自己是抱持著誰不入地獄，我來入地獄的想法來演這個角色的。」但是提到自己在電影中有許多跟女學生調情的戲碼，李康生笑說：「自己對於撩妹的功力比較差，所以就是需要做一下這個功課。」

《童話・世界》10月7日在台上映。