「賽車教父」廖老大日前在直播中表示，上健身房是「去等死、假厲害、假文化」，月薪如果沒有10萬以上，不用去健身房，到公園跑步就行，引起館長（陳之漢）的不滿，昨（7日）雙方還在網路隔空交戰。對此，律師林智群不認同廖老大的部分說法，「健康最重要，投資自己身體，是一定划算的。」

林智群今（8日）在臉書表示，不是很認同廖老大說月薪沒10萬不用花錢上健身房，「我之前也以為健身房是很貴的地方，後來參加之後，發現如果你不買教練課程，一個月也不過1500元而已，就是手機一個月的費用，然後你可以無限使用他們的器材跟開的課程。」

林智群指出，若選擇國民運動中心，一次只要50塊，在大台北地區來說不是很奢侈的消費；至於教練課程的必要性，林智群認為若遇到對的教練，較能懂得如何運用身體肌肉，減少受傷的機會，經濟狀況許可的話，沒什麼不好。

「況且健康最重要，投資自己身體，是一定划算的」，林智群不忘以比喻的方式開玩笑：「男女朋友會背叛你，身體不會背叛你，你有流汗，身體就是會比較好一點」；最後，他強調去健身房重點不是花錢，重點是願不願意花時間鍛鍊，「很多人錢繳一繳，都不去，那就是浪費錢，如果你願意持之以恆，花時間下去，你的身體狀況會改善的。」

此文一出，獲得不少網友的認同，但也有人幫廖老大緩頰：「其實他要闡述的是用休息時間多賺點錢，趁身體狀況還不錯的狀態多工作賺錢存錢，只是不善表達。他說的沒有對或錯，生命無常享受生活也是不錯，看個人選擇而已。」