美股科技股領漲，台股8日開高收紅，加上國際美元指數回落，激勵新台幣反轉走升，升破30.9元，終場收在30.893元兌1美元，升值3.3分，結速連續五個交易日貶勢，台北外匯經紀公司成交量9.12億美元。

新台幣同步收周線，本周累計重貶3.07角或0.99％，周線已連七貶。外匯交易員表示，雖然金融市場對聯準會（Fed）鷹言連發，衝擊尚未完全消化，但隨美債殖利率下滑，美股科技股在蘋果秋季發表會後股價V型反彈，帶動四大指數全部大漲，台股也因蘋概股領頭衝，最後上漲173點至14,583點，激勵新台幣同步由貶轉升，加上國際美元指數從110回落至109，新台幣一舉收復30.8元價位，貶破31元大關也暫告解除。

外匯交易員指出，外資小幅賣超台股25億元，匯出力道跟著縮小，部份出口商見新台幣轉升趕緊進場，當然還有老大（央行）扮演最後守門員，合力收回一半升幅。但22日Fed利率決策會議結論出爐前，金融市場仍不平靜，新台幣短線還是可能測試31元整數大關。