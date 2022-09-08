北市一起行車糾紛，男子遭開槍「鼠蹊部中彈」，還下車拍打對方車輛理論。

6日晚間9時許，台北市大同區發生一起行車糾紛開槍事件，男子因不滿被按喇叭示警，便朝對方車輛開槍，造成對方副駕駛陳姓男子「鼠蹊部中彈」，便與車開的朋友連夜逃亡，警方調閱沿路監視器，在今(8)日下午淡水汽車旅館一舉將46歲開槍嫌逮捕，並取出1把槍、15發子彈，該嫌已遭帶回警局偵訊。

據悉，從副駕駛座開槍的46歲張姓嫌犯是通緝犯(殺人未遂通緝犯)，已逃亡6年，警方調閱沿路監視器，發現張嫌b物住淡水某汽車旅館，警方派出約50名警力圍捕，順利將張嫌逮捕歸案，並且取出1把槍、15發子彈，現金數萬元，該嫌已遭帶回大同分局偵訊。

從影片可見，2車從大龍街與酒泉街口，追逐女駕駛車輛到重慶北路3段與酒泉街口，女駕駛欲右轉，等待前方公車先行右轉，發生行車糾紛車輛，便切入擋在女駕駛車前，但該車輛副駕駛竟拿出槍枝對著女駕駛車輛副駕駛座開槍，造成女駕駛副駕駛座男子「鼠蹊部中彈」，中彈的男子還下車拍打對方車子企圖理論，最後讓對方車輛闖紅燈逃跑。

回顧事件發生，30多歲陳姓男子與妻子在酒泉街用餐，由於陳男喝酒，將車子交給妻子駕駛，但因前方轎車緊連車頭，按喇叭示意要求移車，不料對方車上男子非但不理會，更在陳男駛離後追上前，還故意在路中緊急煞車，引發陳男不滿，兩人在重慶北路3段下車理論，爆發口角。

對方男子竟從車上拿出改造槍枝，近距離開1槍，子彈並未穿透大腿，彈頭卡在皮膚，隨即逃逸，警方根據車牌號碼追查。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！