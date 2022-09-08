裕隆集團重視企業ESG永續發展，公司治理再傳捷報！裕隆集團旗下設籍新北市三家子公司榮獲第一屆「新北企業精典獎」肯定，裕隆集團金融水平事業體的行冠企業榮獲「優質潛力企業獎」；集團旗下裕隆汽車轉投資營建事業的裕隆建設，以及裕融企業轉投資汽車金融水平事業的裕富數位資融榮獲「潛力企業獎」肯定。

裕隆建設、行冠企業、裕富數位資融三家企業以創新經營與穩定獲利成長，展現企業發展潛力，成為新一代的獲利小金雞，帶動裕隆集團在移動生活事業佈局的創新動能。新北市長侯友宜出席頒獎典禮，表揚裕隆建設、行冠企業、裕富數位資融三家企業展現優質發展潛力，裕隆集團也將持續落實旗下各子公司推動公司治理，提升產業競爭力，善盡企業社會責任，展現ESG永續經營成果。

為表彰具高度競爭力之新北在地企業，新北市經發局主辦第一屆「新北企業精典獎」，邀請設籍新北市、財務條件符合近三年內至少兩年獲利之企業踴躍報名，期盼典範以及學習標竿企業的選拔，可以鼓勵優質企業深耕新北，持續帶動新北市產業發展。裕隆集團作為新北在地企業，此次集團旗下設籍新北市之裕隆建設、行冠企業以及裕富數位資融，以企業經營硬實力以及深具未來發展潛力獲得「新北企業精典獎」肯定。

裕富數位資融為裕隆集團旗下裕融企業(9941)百分之百持股子公司，是裕隆集團在金融水平事業體的新興事業公司，主要從事機車、重機、商品先買後付（BNPL-Buy Now Pay Later）等分期業務。裕富數位資融自2016年成立以來，公司穩定獲利成長，在機車分期市場穩居市佔第一，成為裕融企業近年獲利引擎之一。

有別於傳統資融公司，裕富數位資融以結合金融與科技，提供消費者更快速、簡便的支付及分期工具，鎖定小額消費、主打低申請門檻且無卡分期付款之「先買後付」模式，為新北企業優先暨唯一發展創新金融模式(BNPL)之公司。優異的獲利表現，也入選天下雜誌今年六月公佈之「2022年全台營運績效前50強」之列，並於此次獲選新北企業精典獎「潛力企業獎」

行冠企業隸屬裕隆集團金融水平事業體，為台灣唯一汽車全價值鏈的用車後服務平台，行冠企業旗下包含四家子公司(祥碩／行快／行將／慶通)，橫向整合汽車水平周邊業務，以「行遍天下」為公司品牌的核心精神，涵蓋汽車移動服務四大主軸，包括客服、急修拖吊、汽車零配件銷售、二手車拍賣、銷售認證及保修服務加盟通路，持續結合跨界聯盟與保修通路營運創新模式，提供消費者完善便利安全的用車服務體驗，創造成為台灣市場汽車移動生活服務生態系的領導企業品牌，本次也獲選新北企業精典獎「優質潛力企業獎」。

裕隆建設為裕隆集團旗下裕隆汽車(2201)轉投資，百分之百投資持股之子公司，前身為裕元開發建設，代表作為裕文極祥、新店裕文極景(藍區、虹區)、新店裕元花園、台元科學園區、新店裕隆總部等，2017年正式更名成立裕隆建設。

裕隆建設目前主要投入即將在2023年開幕的裕隆城商場開發案，將以品牌主題大店、文創藝文、自營主題與特色餐飲之方式，結合商業、科技、生活、人文等元素，打造休閒娛樂、美食購物、文創藝文，以及裕隆集團汽車價值鏈服務能量的一日生活圈。此一移動與生活的本業資源創新結合，也將為集團的生活產業及房地產事業帶來更大的綜效。本次也獲選新北企業精典獎「潛力企業獎」。