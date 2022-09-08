前桃園市議員李雲強與其妻子孫韻璇，因涉嫌在擔任市議員期間，利用人頭詐領公費助理補助款289多萬元，2人在桃檢複訊時均否認犯行，但桃園地檢署今天仍依貪汙治罪條例將2人起訴。

檢警調查，李雲強在2014年至2018年間擔任桃園市議會第17屆市議員期間，與妻子孫韻璇利用徐姓男子和盧姓、楊姓2名婦人的名義，涉嫌詐領公費助理補助、春節慰勞金等共289萬餘元。

2人偵訊時皆否認犯行，李雲強辯稱聘書是孫韻璇拿給他簽的，並未留意內容，但孫韻璇卻反稱李雲強都知情，她僅負責保管銀行存摺、提款卡與印章。

檢警更發現，李雲強夫婦除了盧姓助理外，還與徐男、楊女談定可提供勞健保及每人每月4千元的人頭費，每半年支付1次，年底還會有6千元紅包，開庭前更要求助理等人到律師事務所統一口徑，偽稱有實際從事議員助理工作才領取薪資並補簽薪水條。

桃檢認為，李雲強夫婦涉犯貪汙治罪條例「利用職務機會詐取財物罪」與刑法「使公務員登載不實公文書罪」，應從重以貪汙治罪條例論罪，夫婦2人還涉嫌利用多名人頭詐領公費助理相關費用，但這部分罪證不足，不另做不起訴處分，偵結依貪汙治罪條例將2人起訴。