桃園市觀音區新坡地區為早期觀音鄉商業經濟重心，有百年聚落歷史，具豐富人文故事，但隨時代變遷人口外移，商家經營不易，商業活動由盛轉衰，觀音區公所今年成立地方知識學習中心，將依主題盤點文史資料，首先以消失的行業為主軸，徵集打棉被、打銅銲錫等行業早期影像，也與觀音高中合作，盼保存在地獨家記憶。

觀音區公所向文化局申請成立觀音區「地方知識學習中心」，7月核准通過，目前為初期籌備階段，人文課依照主題性蒐集文史素材，朝社區地圖、地方刊物方向運作，未來盼在觀音成立一處空間，作為呈現各社區歷史資料的平台，民眾只要到此就能一覽觀音在地人文歷史。

新坡為早期觀音商業活動中心，隨時代變遷，交通便利、人口外移、社經條件改變等發展，各式店家難以經營下去，從昔日興盛至今逐漸衰退。故觀音區公所發起「尋找新坡消失的行業」老照片徵集活動，同步委託觀音高中學生，實地採訪在地耆老，探詢過往各行各業的親身經歷。

觀音區公所人文課指出，新坡有許多已消失的行業，包括打鐵、打棉被、打銅銲錫、斗笠店、手工皮鞋與西服、碾米廠、戲院、扛轎伕、磚瓦窯廠、產婆、牽豬哥、製棺、打拳頭賣膏藥等。民眾可於今年12月30日前，將照片或圖檔隨報名表、照片說明、攝影著作授權書、切結書等文件，以郵寄、電郵或親送至觀音公所，凡入選者均會頒發500元獎勵金，無論張數每人限領1次。

觀音區長林國甯表示，盼藉此活動發掘在地早期生活文化，讓消失的行業再次被看見，目前和社區發展協會、地方士紳耆老、文史學者、觀音高中學生等各界聯繫合作，從蒐集資料到下一階段的展覽，預計系統性地發表成果，讓年輕一代的觀音人能瞭解昔日文化。